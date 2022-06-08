Москва, 9 июня, 2022, 01:38 — ИА Регнум. России не требуется такое большое количество валюты, финансовая система все равно будет перестраиваться под рубли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Нашей стране не нужно большое количество валюты. Мы разве рассчитываемся в «Пятерочке» или «Магните» долларами? Или бабушки из слободы Дячкино Ростовской области заказывают одежду и последние смартфоны из США, и валюта на счётах им необходима? Египет и Турция уже готовятся к переходу на систему «Мир», а значит к расчётам в рублях», — заявил эксперт.

По словам политолога, возможности для туризма у рядовых россиян не пострадают.

«Будет меньше долларов в стране, и на что это повлияет? Зато в юанях или рупиях откроются счёта дельцов, которые ведут торговлю с нашими восточными партнерами и поставки тех же самых товаров продолжатся по тем же самым ценам», — заключил Бредихин.

Напомним, что Центробанк России повысил сумму для переводов за рубеж до $150 тыс., а Минфин России разрешил экспортерам зачислять выручку на зарубежные валютные счета.