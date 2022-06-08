Пенза, 8 июня, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В Пензенской области перед правоохранительными органами, врачами и педагогами поставлена задача усилить работу над проблемой ранней выявляемости лиц с наркотической зависимостью, особенно в подростковой и молодежной среде. Меры по предупреждению преступлений и правонарушений, профилактике наркомании 8 июня обсуждались в региональном правительстве.

ru.torange.biz Наркомания

В Пензенской области с января по апрель на 14% сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Губернатор региона Олег Мельниченко подчеркнул, что одним из основных направлением профилактики является недопущение вовлечения несовершеннолетних в оборот и употребление наркотических и психоактивных веществ.

«Наша главная цель — выстроить четкую и действенную систему профилактики», — добавил глава области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе обнаружили наркопритон, который в частном домовладении организовал и содержал 38-летний мужчина. Ранее владелец жилья уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление и отбывал наказание в местах лишения свободы.

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