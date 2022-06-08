Москва, 8 июня, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Руководство московского «Спартака» продлило контракт с 24-летним фланговым защитником Николаем Рассказовым. Об этом 8 июня сообщили на официальном сайте «красно-белых».

Алексей Колчин ИА REGNUM Николай Рассказов

По информации источника, новое соглашение Рассказова со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 900 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Николай Рассказов принял участие в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые и одну красную карточки.