Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Специалисты петербургских городских служб, прибывшие в город-побратим Мариуполь (ДНР), ведут работы по расчистке от завалов и мусора Октябрьского района, над которым шефствует Санкт-Петербург.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«В расчистке участвуют волонтеры — жители Мариуполя, а также передовой отряд и техника из Петербурга», — сообщили 8 июня в Смольном.

Кроме того, в Мариуполе продолжается возведение городка строителей, который станет базой для специалистов из Петербурга, помогающих восстанавливать город на Азовском море.

«Я знаю, что такое разрушенный город. В советские времена мне довелось участвовать в восстановлении Армении после землетрясения. Каждый день на счету. Здесь уместно вспомнить и то, как ленинградцы в первую блокадную весну вышли на расчистку города, невзирая на слабость. Уверен, мы справимся», — прокомментировал работу петербуржцев в Мариуполе губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, сотрудники СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступили к восстановлению водоснабжения в Мариуполе. Всего в город прибыло 40 единиц техники и около 70 петербургских специалистов.