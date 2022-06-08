Салехард, , 18:08 — REGNUM Медицинским работникам Ямала к профессиональному празднику выплатят по 15 тыс. рублей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Приятные сюрпризы для медицинских работников Александр Погожев © ИА REGNUM

Соответствующее постановление приняло правительство Ямало-Ненецкого округа. Выплату получат работники организаций, подведомственных департаменту здравоохранения ЯНАО. Это более 16 тысяч ямальских медиков, уточняют в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, День медицинского работника отмечается в России традиционно каждое третье воскресенье июня. В этом году праздник выдался на 19 июня.