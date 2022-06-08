Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по решению суда заключили под стражу Дмитрия Курмоярова — бывшего иеромонаха Иоанна, лишенного сана. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили 8 июня в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР Арест

Курмоярову вменяется пункт «г» части 2 статью 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ из корыстных побуждений). Следствие обратилось в Калининский районный суд Петербурга с ходатайством об избрании бывшему священнослужителю меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Курмоярову стражу по 6 августа», — уточнили в ОПС.

По предварительным данным, основанием для уголовного дела стали видеоролики обвиняемого, которые тот выкладывал на одной из популярных интернет-платформ.

54-летний Дмитрий Курмояров был пострижен в монахи в 2011 году. В 2014 году он приехал из Перми на Украину и стал священником Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Однако зимой 2018 года в отношении него на Украине было возбуждено административное дело за пост с изображением георгиевской ленточки, который он разместил на своей личной странице в одной из соцсетей.

Священника обвинили в «пророссийской пропаганде» и выдворили из епархии. После этого Курмояров вернулся в Россию. В 2020 году в Новосибирской епархии его уволили из семинарии и временно запретили в служении за критический пост о Главном храме Вооружённых сил в Подмосковье. Позже Куромояров был лишен сана.