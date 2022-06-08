Вашингтон, 8 июня, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Сеть выложили дебютный трейлер фильма «Чёрный Адам». Об этом сообщил портал Plugged In 8 июня.

Кадр из трейлера Дуэйн Джонсон в фильме «Чёрный Адам»

В представленном ролике происходит знакомство с главным персонажем картины — суперзлодеем по имени Чёрный Адам, которого сыграл Дуэйн Джонсон. Помимо Джонсона, в кинокомиксе снялись Олдис Ходж, Пирс Броснан, Квинтесса Суинделл и многие другие.

Напомним, премьера «Чёрного Адама» запланирована на 21 октября 2022 года. Снимает фильм режиссёр Жауме Коллет-Серра («Воздушный маршал»).