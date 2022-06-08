Липецк, 8 июня, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Пять автобусов из Липецкой области будут обслуживать пассажирские маршруты в Володарском районе ДНР, сообщила пресс-служба областной администрации.

Klas Tauberman В автобусе

В районе проживают 27 тысяч жителей. Предполагается восстановить автобусное сообщение райцентра с Мариуполем и селами района.

Планируется, что ближайшее время в район из Липецкой области поступит строительная техника: бульдозер для расчистки свалок, установка для прокладки водопровода, тракторы для коммунальщиков.