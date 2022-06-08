8 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что совет по телевидению и радио (СТР) Молдавии оштрафовал ретранслятора российского телеканала НТВ за то, что телеканал представил в своей программе 9 мая как День Победы в Великой Отечественной войне, а не во Второй мировой войне.

Анна Царькова, , 18:18 — REGNUM Совет по телевидению и радио (СТР) Молдавии оштрафовал ретранслятора российского телеканала НТВ (телеканал «НТВ-Молдова») за то, что телеканал представил в своей программе 9 мая как День Победы в Великой Отечественной войне, а не во Второй мировой войне. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Телеканал оштрафован на 18 тысяч леев (порядка $1000).

«Причиной санкции стало несоблюдение закона о «запретной символике» и «предвзятое мнение телеведущих». В сюжете 9 мая было каталогизировано как победа в «Великой Отечественной войне» — название, которое Советский Союз фактически приписывал Второй мировой войне. Таким образом, акцент был сделан только на взглядах тех, кто поддерживает эту идеологию, без представления других исторических данных в отношении Второй мировой войны», — сообщается на сайте совета по телевидению и радио Молдавии.

В свою очередь руководство телеканала отметило, что журналисты не нарушали закон.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Напомните, что победа во Второй мировой была в Японии. День Победы во Второй мировой 2 сентября…» — написал Сергей П.

«Тем не менее Молдавия — член СНГ. Стыдно должно быть», — добавил SashaYa.

«Уже не знают, как лизнуть хозяевам, как прогнуться лишний раз. Фу», — отреагировала Ольга Ш.

«Скажите спасибо [президенту Молдавии Майе] Санду, благодаря [которой] в Молдавии и запретили георгиевские ленточки и запретили отмечать День Победы», — пишет Sava.

«Теперь на работу пускать после вопроса, когда закончилась Великая Отечественная война и когда — Вторая мировая война…» — призвал К. К.

«Напомните им об этом, когда будут скидку на газ просить или долг продлить», — добавил Тёма.

«Имеется в виду, что упомнили только Отечество, а не весь мир, который как бы тоже был вовлечён в войну. Весь так называемый «мир» подключился только тогда, когда понял, что Советский Союз разбил нацистов!» — отметила Елена.

«Историю в Молдавии знают плохо, совести у политиков не было и нет. А платить за свои действия придется. Русофобия — это очень-очень дорого. А плевок в прошлое равен отсутствию будущего», — пишет Катя Г.

«Молдавия хочет проверить грабли на силу удара?» — иронизирует Елена Г.

Украинские грабли Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Следующие на денацификацию и демилитаризацию», — не выдержал Александр.

«Неучи! 9 мая — это наша дата! Наша Победа в Великой Отечественной войне. Она закончилась подписанием капитуляции нацистской Германией, которую принял маршал Жуков. А Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала капитуляцию! Кто забывает историю, тому поправляют географию!» — написал Ultramarin.

«Соросята не ведают, то Вторая мировая была завершена 2 сентября 1945 года», — комментирует новость OlKo.

«Почему бы на такие недружественные акты не поднимать стоимость газа или электричества?» — поинтересовался Vi L.

«Вот, еще раз подтвердили нашей малограмотной молодежи, что это важно! Называть войну семидесятилетней давности не Второй мировой, а Великой Отечественной! Спасибо, что напомнили!» — отметила Татьяна В.

«К сожалению, Молдавия может стать на те же грабли, что и Украина», — пишет Andrei C.

«Молдавия тоже ждёт денацификации. Только не войной, а естественным попаданием под крыло России после завершения СВО на Украине», — написал Денис.

«Кто дал им украинские грабли?» — с сарказмом подытожил Л. Г.