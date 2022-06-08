Липецк, 8 июня, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Липецкая область отправила в подшефный Володарский район ДНР более 250 тонн гуманитарного груза, генераторов и строительных материалов, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительные материалы

Также липчане помогли с учебниками и организацией школьного питания.

В планах липчан — наладить систему водоснабжения, передать грузовые автомобили, тракторы и коммунальные машины, отремонтировать крышу в детсаду «Солнышко» и достроить школу.