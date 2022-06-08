Ульяновск, 8 июня, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжат сокращать ковидный коечный фонд. В настоящее время осталось 372 места в ковид-стационарах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

По данным регионального минздрава, на амбулаторном лечении остаются 255 пациентов с коронавирусом. Для ковид-пациентов осталось 372 койки, из них 45% свободно.

«В ближайшее время планируется дальнейшее перепрофилирование коек для оказания плановой помощи», — говорится в сообщении.

Напомним, что 18 мая насчитывалось 402 места в ковидных госпиталях, к 1 июня осталось 372 койки.

Отметим, что с 8 июня в Ульяновской области отменили масочный режим, при этом исключение составили учреждения здравоохранения: ношение масок в больницах остаётся обязательным.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 203 209 случаев заражения коронавирусом, вылечились 197 930 человек (97,4%), скончались 4703 больных.