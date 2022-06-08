Бишкек, , 17:52 — REGNUM Кабинет министров Киргизии работает над программой по строительству пенитенциарных учреждений. В новых тюрьмах, по задумке правительства будет «производство». Об этом 8 июня на заседании парламента рассказал председатель кабмина Эдиль Байсалов.

Тюрьма

Чиновник пожаловался, что производство в тюрьмах «разрушено и распродано вплоть до металла».

«Сейчас работает рабочая группа. Мы планируем перестроить тюрьмы, на это уйдет пять-шесть лет, но там будет учтено производство», — цитирует Байсалова издание «24. kg»