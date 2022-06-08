Вашингтон, 8 июня, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Информация, поступающая в США от украинского руководства на тему ситуации в зоне боевых действий, может быть необъективной, пишет 8 июня The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По данным ряда экспертов, украинские власти не транслируют в Вашингтон истинную картину.

Комментируя эту проблему, бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Бет Саннер заявил, что реальных данных об украинских потерях у США нет. Он отметил, что нет человека, который мог бы с уверенностью сказать, сколько единиц техники потеряны ВСУ.

Издание также указывает на то, что Киев направляет в Вашингтон в основном сведения о своих стратегических целях, а не о планах ведения боевых действий. В результате США ищут информацию у других источников.