Москва, , 01:35 — REGNUM Вероятнее всего, четыре БПЛА, которые собирается продать Украине администрация Джо Байдена, либо будут уничтожены системами ПВО, либо даже пополнят трофеи ВС РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Американский БПЛА U.S. Air Force

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«Я надеюсь, что после получения Украиной эти беспилотники недолго пробудут в строю. Их, как и иные поставки из США, ожидает или «демилитаризация» по пути следования или судьба трофеев» — заявил эксперт.

Напомним, что США заявили о продаже Украине БПЛА MQ-1 °C Gray Eagle, оснащённых ракетами Hellfire.