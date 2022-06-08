Берлин, , 17:49 — REGNUM В автомобиле мужчины, протаранившего толпу пешеходов в Берлине, найдено письмо с признанием в умышленно содеянном преступлении, сообщает 8 июня издание Bild со ссылкой на источники в полиции.

Полиция Германии

По утверждению издания, это может доказывать умышленность действий подозреваемого.

«Это ни в коем случае не несчастный случай, речь идет о массовом хладнокровном убийстве», — цитирует издание слова источника.

Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 июня в Берлине автомобиль въехал в группу школьников. По некоторым данным, в результате погибла учительница, а еще девять школьников пострадали.

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