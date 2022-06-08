8 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что депутат украинского парламента Сергей Кузьминых предлагает назвать улицы в поселке Романов и селе Мирополь Житомирской области в честь президента Украины Владимира Зеленского.

Оксана Переможенко, , 18:05 — REGNUM Депутат украинского парламента Сергей Кузьминых предлагает назвать улицы в поселке Романов и селе Мирополь Житомирской области в честь президента Украины Владимира Зеленского. С соответствующими призывами он обратился к местным властям, сообщает 7 июня украинское издание «Страна».

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Киев можно потом переименовывать в Шапито», — иронизирует Александр К.

«Представляю, как это будет выглядеть: «Станция Зеленская. Переход на Зеленскую линию и на линию Зеленского. Следующая станция — Зеленская», — также шутит Станислав А.

«Точно отмороженные. Других проблем у них нет. Самое время Зеленского увековечить», — добавил один из участников обсуждения.

«Улица Порошенко, Зеленского, Ющенко и других президентов, которые про*рали Украину», — смеется Стас К.

«А что, Зеленский уже того, помер?» — недоумевает Алексей М.

«Со дна постучали», — пошутил Николо П.

«Надо сразу страну переименовать, чего париться? Страна Зеленская! И гривны печатать с его лицом. И всех петухов научить орать по утрам голосом Зеленского: «Витаю (приветствую — М. Р.), хлопцы!» — иронизирует Борис П.

«Именем Бандеры называли, Шухевича, Мазепы — тоже, наверное, есть теперь имени Зеленского. А что, отличная компания. Вот только надолго ли?» — задался вопросом Александр Ш.

«Чего так мелко — улицы? Города надо! Киев можно в Зеленск», — пошутила Софья Я.

«Интересно узнать, за какие такие услуги? За потерю страны?» — недоумевает Филипп Ф.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Я думал, что дно пробито, но оказалось, что нет», — смеется Вадим К.

«Странно, что он себе памятники в каждом городе ещё не поставил и не переименовал каждый в Зеленскоград», — добавил Tim.

«Мудро! Русские, пользуясь старыми картами, могут заблудиться и потерять боеспособность!» — шутит Alex_Nord.

«Переименуют пусть всю Украину в «Квартал 95»!» — с сарказмом добавила Светлана Р.

«Это уже на культ личности похоже. Докатились…» — пишет Andr.

«Улицы это несерьёзно. Там такой человечище — глыба. Нужно сразу Киев переименовать. Кто такой был этот Кий? Что он полезного сделал на Украине?» — иронизирует Анатолий Г.

«Так осваивают деньги. Культ личности у лепрекона зашкаливает. Джонсон не разрешает не называть улицы в честь себя», — с сарказмом отметила Эльвира.

«И, пожалуйста, памятник Зеленскому, да повыше! Чтоб из космоса был виден!» — смеется Лида.

«Вот заняться больше нечем. То Толстого в школах запрещают, то с памятниками борются, то «эвакуации проводят» («Азовсталь»), то города сдают (Северодонецк), потом их обратно хотят вернуть. Вывод из всего сделанного: шизофрения не лечится, только демилитаризуется и денацифицируется», — отреагировала Елена.

«Они также могут переименовать несколько сёл во Львовской области в Мариуполь и Донецк и объявить, что ВСУ отбили Мариуполь и Донецк…» — с сарказмом подытожил Алексей С.