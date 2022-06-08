Гатчина, Ленинградская область, , 17:55 — REGNUM В Приоратском парке столицы Ленинградской области Гатчине с 11 июня заработает летний кинотеатр с живой музыкой, сообщили 8 июня в пресс-службе областной администрации.

Приоратский парк Гатчины Владислав Краев © ИА REGNUM

Кинотеатр расположится у Водонапорной башни. В репертуаре летнего синематографа — более 40 художественных и анимационных фильмов: шедевры отечественного кинематографа, известные детские сказки и мультфильмы.

«Кинопоказы будут приурочены к значимым датам», — рассказали в пресс-службе.

Например, к 70-летию со дня рождения режиссера Карена Шахназарова в летнем кинотеатре покажут фильмы «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». В честь 350-летия со дня рождения Петра Великого зрители увидят ленты Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». А в День Военно-Морского Флота покажут полюбившийся многим фильм «Адмирал» с Константином Хабенским.

«В программе кинопоказов ко дню Российского кино — «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Утомленные солнцем» и другие», — добавили в пресс-службе.

Заметим, что для юных зрителей будут организованы дневные кинопоказы детских мультипликационных и художественных фильмов: «Золушка», «Синяя птица», «Царевна-лягушка».

Начало кинопоказов для детей в 16:00 мск, вечерних кинопоказов — в 19:00 мск.