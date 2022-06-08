Калуга, 8 июня 2022, 17:53 — REGNUM В Калужской области за шесть месяцев 2 022 года дорожными камерами зафиксированы 12 тыс. 042 водителя с непристёгнутым ремнём безопасности. Об этом 8 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального «Центра безопасности дорожного движения».
Нарушения, связанные с непристёгнутым ремнём безопасности, в Калужской области начали систематически фиксировать с 1 декабря 2 021 года.
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