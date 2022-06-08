Калуга, 8 июня 2022, 17:53 — REGNUM В Калужской области за шесть месяцев 2 022 года дорожными камерами зафиксированы 12 тыс. 042 водителя с непристёгнутым ремнём безопасности. Об этом 8 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального «Центра безопасности дорожного движения».

Затяните ремень!
Затяните ремень!
Ken Teegardin
«По статистическим данным, правильно пристёгнутый ремень безопасности увеличивает шансы на выживание в ДТП на 75%. Пристегиваясь, вы увеличиваете свои шансы в случае аварии остаться в живых почти в три раза», — отметили в Центре безопасности дорожного движения.

Нарушения, связанные с непристёгнутым ремнём безопасности, в Калужской области начали систематически фиксировать с 1 декабря 2 021 года.

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