Калуга, 8 июня, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2 022 года дорожными камерами зафиксированы 12 тыс. 042 водителя с непристёгнутым ремнём безопасности. Об этом 8 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального «Центра безопасности дорожного движения».

Ken Teegardin Затяните ремень!

«По статистическим данным, правильно пристёгнутый ремень безопасности увеличивает шансы на выживание в ДТП на 75%. Пристегиваясь, вы увеличиваете свои шансы в случае аварии остаться в живых почти в три раза», — отметили в Центре безопасности дорожного движения.

Нарушения, связанные с непристёгнутым ремнём безопасности, в Калужской области начали систематически фиксировать с 1 декабря 2 021 года.