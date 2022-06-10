Москва, , 16:21 — REGNUM Американцы наступили на свои же грабли, объявив нам санкции, но желая закупать российскую нефть по ценам ниже рыночных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«США не то что наступают на свои собственные грабли. Они вновь, противореча своим же шагам, желают закупать российские товары, а в первую очередь — нефть. Но пытаясь диктовать нам цены», — заявил эксперт.

Политолог уверен, что «так дело не пойдёт».

«США и коллективный Запад ввели против нас санкции. Нефть закупать европейцы отказались? Да. Тогда и цена на нефть для США должна быть с покрытием той разницы, которую теряет Россия без поставок нефти европейцам. Иначе никак», — заключил Бредихин.

Напомним, что президент США Джо Байден допустил возможность покупки нефти у России по ценам, ниже рыночных.