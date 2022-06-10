Москва, 10 июня, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Американцы наступили на свои же грабли, объявив нам санкции, но желая закупать российскую нефть по ценам ниже рыночных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«США не то что наступают на свои собственные грабли. Они вновь, противореча своим же шагам, желают закупать российские товары, а в первую очередь — нефть. Но пытаясь диктовать нам цены», — заявил эксперт.

Политолог уверен, что «так дело не пойдёт».

«США и коллективный Запад ввели против нас санкции. Нефть закупать европейцы отказались? Да. Тогда и цена на нефть для США должна быть с покрытием той разницы, которую теряет Россия без поставок нефти европейцам. Иначе никак», — заключил Бредихин.

Напомним, что президент США Джо Байден допустил возможность покупки нефти у России по ценам, ниже рыночных.