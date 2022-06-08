Вашингтон, , 18:30 — REGNUM В США более 90 женщин намерены подать иски против ФБР из-за неэффективного расследования в отношении бывшего врача олимпийской сборной по гимнастике Ларри Нассара, который обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщает 8 июня New York Times.

Симона Байлз Fernando Frazão.Agência Brasil

В число девушек, планирующих подать иски, общая сумма которых превышает $1 млрд, входят олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлз, Александра Райсман и Маккейла Марони.

Новость об этом появилась спустя две недели после того, как министерство юстиции США подтвердило, что не собирается выдвигать уголовные обвинения против экс-агентов ФБР, которых обвинили в неэффективном расследовании дела Нассара в 2015 году.

Напомним, что в апреле 13 неназванных жертв Нассара подали административные иски против ФБР, требуя выплатить им порядка $130 миллионов.

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