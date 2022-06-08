Волгоград, 8 июня, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ поддержало заявку на строительство новой школы в микрорайоне «Комарово» Волгограда, сообщает 8 июня пресс-служба администрации региона.

Nesiditsa.ru Волгоград

Учебное заведение станет самым крупным в городе — предусмотрено 1 224 места. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, проектирование объекта начнётся уже в 2 022 году, необходимые средства запланированы в федеральном бюджете и консолидированном бюджете региона на 2 023–2 024 годы.

Планируется, что школу сдадут в эксплуатацию к 1 сентября 2 025 года.