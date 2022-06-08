Токио, 8 июня, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы самообороны Японии поднимали в воздух свои истребители для сопровождения четырех российских военных самолетов, приближавшихся к побережью страны, сообщает 8 июня японский Объединенный комитет начальников штабов.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Японии

Комитет утверждает, что российские военные самолёты подошли к северному острову Хоккайдо курсировали в международном воздушном пространстве над Японским морем.

Тип российских самолетов японские военные не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Токио заявили о слежении за российским кораблем-разведчиком класса «Бальзам», проходившим у северного побережья острова Хоккайдо.