Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга откроют универмаг, где будут представлены только российские бренды одежды, аксессуаров, украшений, косметики и товаров для дома, сообщили 8 июня в пресс-службе ТК «Невский Центр».

Универмаг Slava nevskycentre.ru

После того, как множество иностранных компаний объявило о своем уходе с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине, у отечественных производителей появилась возможность занять освободившуюся нишу. Этой возможностью можно воспользоваться в торговом комплексе на Невском проспекте, где откроется магазин Slava.

«С 2015 года универмаги Slava работали в формате временных Pop — Up Store и тематических ярмарок. С 2020 года компания перешла к формату постоянной аренды», — пояснили в пресс-службе. Новый магазин стал пятым универмагом, открытым на постоянной основе.

«Инвестиции в открытие составили 7 млн рублей. В ближайшие два года компания планирует открыть не менее 20 новых универмагов», — пояснили в пресс-службе торговой площадки.

Одежда займет порядка 30% универмага, основной упор будет сделан на товары для дома, косметику и украшения — на одной площадке соберутся около 40-50 уникальных брендов из разных регионов страны.

Торжественное открытие универмага состоится 11 июня. Покупателей ждет шоу-программа с модными показами от российских дизайнеров, мастер-классы от стилистов, парфюмеров, изготовителей свечей и многое другое.