Минск, 9 июня 2022, 01:11 — REGNUM С философско-исторической точки зрения специальную военную операцию российской армии на Украине и в Донбассе следует квалифицировать как национально-освободительную операцию, ибо цели этой операции — демилитаризация, денацификация, демократизация и деоккупация Украины, то есть освобождение территории и политики Украины от бандеровских нацистов и их западных покровителей в лице США и Евросоюза. Это означает возвращение Украины в свою историю, в свою общерусскую цивилизацию, к своей исторической памяти. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 8 июня высказал белорусский философ Лев Криштапович.
Он сравнил нынешнюю спецоперацию России с аналогичной операцией Красной Армии 17 сентября 1939 года, когда произошло освобождение Западной Белоруссии и Западной Украины от польско-шляхетского ига и возвращение этих русских земель в лоно своей общерусской цивилизации.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о готовившемся нападении Украины на российские и белорусские войска, находившиеся на территории Белоруссии. По словам белорусского лидера, нападение предотвратил превентивный удар российских войск по украинским позициям.