Минск, , 01:11 — REGNUM С философско-исторической точки зрения специальную военную операцию российской армии на Украине и в Донбассе следует квалифицировать как национально-освободительную операцию, ибо цели этой операции — демилитаризация, денацификация, демократизация и деоккупация Украины, то есть освобождение территории и политики Украины от бандеровских нацистов и их западных покровителей в лице США и Евросоюза. Это означает возвращение Украины в свою историю, в свою общерусскую цивилизацию, к своей исторической памяти. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 8 июня высказал белорусский философ Лев Криштапович.

Выступление Льва Криштаповича на конференции в Бресте Цитата из видео на teleskop-by.org

Он сравнил нынешнюю спецоперацию России с аналогичной операцией Красной Армии 17 сентября 1939 года, когда произошло освобождение Западной Белоруссии и Западной Украины от польско-шляхетского ига и возвращение этих русских земель в лоно своей общерусской цивилизации.

«Белорусский народ, неотделимый от общерусской цивилизации, всецело поддерживает освободительную операцию российской армии на Украине, поскольку это является условием сохранения его исторической памяти, его цивилизационной суверенности, а следовательно, и его политической суверенности. Против освободительной операции российской армии на Украине в Белоруссии выступают только те деятели и политические группки, которые, прикрываясь политической софистикой об агрессии «имперской» России и своей якобы белорусской озабоченностью, на самом деле представляют собой польско-шляхетских агентов, мечтающих сделать из Белоруссии анти-Россию, то есть превратить Белоруссию в натовский плацдарм против России. Заметьте, именно эти деятели и эти политические группки всегда выступали против национально-освободительной операции Красной Армии 17 сентября 1939 года. Точно так же они сегодня выступают против национально-освободительной операции российской армии на Украине. Само собой понятно, что эти «белорусизаторы» ничего общего не имеют с белорусским народом и, в сущности, являются его врагами» Лев Криштапович

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о готовившемся нападении Украины на российские и белорусские войска, находившиеся на территории Белоруссии. По словам белорусского лидера, нападение предотвратил превентивный удар российских войск по украинским позициям.