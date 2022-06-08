Салехард, 8 июня, 2022, 17:28 — ИА Регнум. На Ямале дочернее предприятие «Газпрома» через суд обязали возместить ущерб природе на девять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Разлив нефти из старой скважины

Установлено, что в апреле 2021 года на нефтепроводе, который используется АО «Газпромнефть-ННГ», произошла авария, в результате которой разливом нефтесодержащей жидкости загрязнён лесной участок с причинением ущерба природным ресурсам на сумму более девяти миллионов рублей.

«Надлежащих мер к устранению последствий аварии и рекультивации нарушенного лесного участка предприятие не предприняло, добровольно причиненный ущерб не возместило», — отмечают в прокуратуре ЯНАО, которая вышла с иском в суд.

Ноябрьский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства лишь в части рекультивации повреждённого участка. Данное решение было обжаловано. Суд ЯНАО поддержал позицию прокуратуры, и с АО «Газпромнефть-ННГ» взыскан ущерб на сумму более 9 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутии произошла утечка нефтепродуктов из гружённого парома, следовавшего по реке Алдан.