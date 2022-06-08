Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В Петербурге депутаты-единороссы предложили правительству города принять решение о предоставлении бесплатных путёвок в оздоровительные лагеря детям петербуржцев, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины или пострадали во время исполнения своего воинского долга в ходе спецоперации.

«Единая Россия» Александр Бельский

С такой инициативой в адрес правительства города выступил 8 июня председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский («Единая Россия») во время посещения детского лагеря «Дружных».

«Нужно оперативно внести изменения в Социальный кодекс, чтобы уже со 2-й смены дети военнослужащих смогли отдохнуть в наших лагерях», — сказал глава городского парламента.

По мнению петербургских единороссов, надо помочь и пожилым родственникам военнослужащих, участвующих в СВО. Депутаты предлагают дать им возможность получать социальные путёвки в оздоровительные учреждения города, при наличии преклонного возраста, заболеваний или отсутствия рядом близких людей.