Москва, 8 июня 2022, 23:59 — REGNUM Стремление Украины к переговорам может объясняться усталостью ВСУ или внешними факторами. Об этом 8 июня сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

ВС России во время спецоперации на Украине
ВС России во время спецоперации на Украине
Министерство обороны России

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«Желание Владимира Зеленского встретиться с президентом России похвально, но оно несколько запоздало», — заявил эксперт.

По словам политолога, неожиданное стремление к переговорам может быть вызвано двумя причинами: положением на фронте и внешними факторами.

«Возможно, Зеленский просто хочет дать передышку ВСУ, накопить и отремонтировать технику, привести в порядок финансовую и экономические сферы. Пока же ему приходится затыкать дыры на фронте буквально живым мясом», — отметил политолог.

Но возможно, что второй или даже основной причиной является нарастающий конфликт между США и КНР, в рамках которого противостояние с Россией будет только мешать, как «второй фронт», считает Безпалько.

Напомним, что 7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он готов к переговорам с президентом России, хотя при этом отметил, что «победа должна быть достигнута на поле боя».