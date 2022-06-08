Москва, 8 июня, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Стремление Украины к переговорам может объясняться усталостью ВСУ или внешними факторами. Об этом 8 июня сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации на Украине

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«ЖеланиеВладимира Зеленского встретиться с президентом России похвально, но оно несколько запоздало», — заявил эксперт.

По словам политолога, неожиданное стремление к переговорам может быть вызвано двумя причинами: положением на фронте и внешними факторами.

«Возможно, Зеленский просто хочет дать передышку ВСУ, накопить и отремонтировать технику, привести в порядок финансовую и экономические сферы. Пока же ему приходится затыкать дыры на фронте буквально живым мясом», — отметил политолог.

Но возможно, что второй или даже основной причиной является нарастающий конфликт между США и КНР, в рамках которого противостояние с Россией будет только мешать, как «второй фронт», считает Безпалько.

Напомним, что 7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он готов к переговорам с президентом России, хотя при этом отметил, что «победа должна быть достигнута на поле боя».