Сыктывкар, , 17:26 — REGNUM В Коми в рамках нацпроекта «Экология» создадут государственные природные заказники республиканского значения, соответствующее постановление подписала первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева, сообщает правительство республики.

Республика Коми Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из заказников — «Водораздел рек Пыссы и Содзима» — обеспечит сохранение массива девственных лесов, расположенного на водоразделе рек Пысса и Содзим. Обе реки являются местом обитания и нерестилищ атлантического лосося. Территория заказника составит 167 219 гектаров.

Комплексный заказник «Карпогорский» обеспечит сохранение Карпогорского таежного массива малонарушенной лесной территории (МЛТ), обладающей особой природоохранной, климаторегулирующей, научной, экологической и эстетической ценностью и рекреационным потенциалом. Территория заказника составляет 49 651 га.

В итоге общая площадь заповедного фонда будет увеличена на 113 470 гектаров.

Справка:

Сейчас в Коми функционируют 4 ООПТ федерального значения — Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник, национальный парк «Югыд ва», национальный парк «Койгородский» и государственный природный заказник федерального значения «Параськины озера», а также 228 ООПТ регионального (республиканского) значения (181 государственных природных заказников и 47 памятников природы) и 2 ООПТ местного значения.