Сыктывкар, 8 июня, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Коми в рамках нацпроекта «Экология» создадут государственные природные заказники республиканского значения, соответствующее постановление подписала первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева, сообщает правительство республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Коми

Один из заказников — «Водораздел рек Пыссы и Содзима» — обеспечит сохранение массива девственных лесов, расположенного на водоразделе рек Пысса и Содзим. Обе реки являются местом обитания и нерестилищ атлантического лосося. Территория заказника составит 167 219 гектаров.

Комплексный заказник «Карпогорский» обеспечит сохранение Карпогорского таежного массива малонарушенной лесной территории (МЛТ), обладающей особой природоохранной, климаторегулирующей, научной, экологической и эстетической ценностью и рекреационным потенциалом. Территория заказника составляет 49 651 га.

В итоге общая площадь заповедного фонда будет увеличена на 113 470 гектаров.

Справка:

Сейчас в Коми функционируют 4 ООПТ федерального значения — Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник, национальный парк «Югыд ва», национальный парк «Койгородский» и государственный природный заказник федерального значения «Параськины озера», а также 228 ООПТ регионального (республиканского) значения (181 государственных природных заказников и 47 памятников природы) и 2 ООПТ местного значения.