Варна, Болгария, 8 июня 2022, 17:25 — REGNUM Из престижных курортных гостиниц Варны, Бургаса и других черноморских регионов Болгарии в течение ближайших нескольких дней будут выселено до двух тысяч украинцев, претендующих на убежище на болгарской территории. Об этом 8 июня сообщает софийская газета «Факты».
По словам главы администрации Варны Благомира Коцева, новые меры болгарских властей связаны с необходимостью «реанимировать туристическую отрасль страны».
Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о намерении создать в стране дополнительные базы для беженцев с Украины. Сейчас большинство из указанных лиц размещено в пунктах временного проживания.
Согласно официальной информации, статус беженцев в Болгарии получили 120 тысяч граждан Украины.
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