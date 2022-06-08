Варна, Болгария, 8 июня, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Из престижных курортных гостиниц Варны, Бургаса и других черноморских регионов Болгарии в течение ближайших нескольких дней будут выселено до двух тысяч украинцев, претендующих на убежище на болгарской территории. Об этом 8 июня сообщает софийская газета «Факты».

Зайкина избушка

По словам главы администрации Варны Благомира Коцева, новые меры болгарских властей связаны с необходимостью «реанимировать туристическую отрасль страны».

Благомир Коцев «Все мы здесь, на местах, вынуждены отказывать беженцам в их дальнейшем пребывании в наших структурах, поскольку у [болгарского] государства нет дополнительных средств на оплату услуг сотрудников гостиничной отрасли. В дальнейшем эта тенденция будет наблюдаться по всей Болгарии».

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о намерении создать в стране дополнительные базы для беженцев с Украины. Сейчас большинство из указанных лиц размещено в пунктах временного проживания.

Согласно официальной информации, статус беженцев в Болгарии получили 120 тысяч граждан Украины.