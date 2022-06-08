Вашингтон, 8 июня, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Группа Migos из США вновь намекнула на возможное прекращение своей деятельности. Об этом сообщило издание XXL 8 июня.

Кадр из интервью Migos

Так, участники коллектива отказались выступать на фестивале Governors Ball в 2022 году. Стоит отметить, что представители группы не объяснили, с чем именно связан отказ от выступления.

Ранее рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус), являющийся участником Migos, отписался в соцсетях от других солистов группы. Поклонники коллектива считают, что подобный поступок связан с возможной ссорой между музыкантами.