Воронеж, 8 июня, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

8 июня выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом — на 37 больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 386 тыс. 69 случаев заражения.

За весь период наблюдения 376 тыс. 356 человек выписаны, в том числе 228 — за последние сутки.

За весь период скончались 8 308 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.