Грозный, 8 июня, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил закрыть в России все СМИ, которые доносят до своих читателей недостоверную информацию, коверкая действительность в угоду тем, кто за это платит. Все эти лживые СМИ используются их хозяевами на Западе для достижения своих политических целей, считает руководитель северо-кавказской республики.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

«Я повторял и повторяю: почти все иностранные и псевдолиберальные СМИ, действующие на территории России, являются проплаченными агентами Запада, которые коверкают правду. Мы видели, сколько грязи они пытались вылить в адрес чеченского народа, провоцировали, дезинформировали. Еще несколько лет назад я выступал за закрытие подобных лживых СМИ в России и сейчас придерживаюсь этого же мнения», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что последние события убедили в том, что такие СМИ бездоказательно публикуют лживую информацию, представляя в ней Россию агрессором. При этом в США, в частности, для российских журналистов чинят препоны, в том числе не продлевая визы, блокируя счета.

«Нужно следовать простому правилу — аккредитовать журналистов только тех СМИ, кто афиширует непредвзятую объективную оценку. Всех остальных информационных диверсантов — запретить», — предложил глава региона.