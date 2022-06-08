Иркутск, 8 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Жители Иркутской области в соцсетях сообщили, что у них в квартирах качались люстры и падала посуда из-за землетрясения. Об этом написал 8 июня в своём телеграм-канале глава региона Игорь Кобзев.

Kremlin.ru Игорь Кобзев

Игорь Кобзев «Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация».

Эпицентр землетрясения находился в 17 км от посёлка Большое Голоустное. В центре интенсивность составила 8,3 баллов, хотя в городах оно ощущалось «до пяти баллов».

По данным на 21:20 (время местное), жертв и разрушений в регионе не зафиксировано. Главам муниципалитетов рекомендовано следить за ситуацией и провести при необходимости обследование повреждённых строений.

Также отмечается, что подземный толчок произошёл в середине Байкала в зоне активного разлома, согласно данным Байкальской геофизической службы СО РАН.