Село Барятино, Калужская область, , 17:21 — REGNUM В Калужской области прокуратура Барятинского района направила в мировой суд иск о взыскании с местной жительницы денег, которые она получила за фиктивную регистрацию иностранца без намерения предоставить ему жилье. Об этом 8 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Басулина.

Решение суда

Суд признал доводы прокурора обоснованными и удовлетворил исковые требования. Согласно постановлению, кроме штрафа в доход государства будет взыскано вознаграждение, полученное женщиной от мигранта.

«Такого рода иск в регионе подан впервые. Подобные взыскания должны стать дополнительным механизмом противодействия незаконной миграции. Будем надеяться, что данная практика распространится на все города и районы Калужской области», — отметила Искрина Басулина.

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