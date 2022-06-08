Село Барятино, Калужская область, 8 июня 2022, 17:21 — REGNUM В Калужской области прокуратура Барятинского района направила в мировой суд иск о взыскании с местной жительницы денег, которые она получила за фиктивную регистрацию иностранца без намерения предоставить ему жилье. Об этом 8 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Басулина.
Суд признал доводы прокурора обоснованными и удовлетворил исковые требования. Согласно постановлению, кроме штрафа в доход государства будет взыскано вознаграждение, полученное женщиной от мигранта.
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