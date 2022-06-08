Лондон, 8 июня 2022, 17:59 — REGNUM Новые обвинения в сексуальных домогательствах выдвинуты против бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, на этот раз в Великобритании, сообщает 8 июня Reuters.
Вайнштейну предъявлены обвинения в непристойном нападении на женщину в 1996 году.
«Обвинения против 70-летнего Харви Вайнштейна были утверждены после изучения доказательств, собранных столичной полицией в ходе расследования», — сообщила глава специального криминального отдела CPS Розмари Эйнсли.
При этом указывается, что уголовное преследование обвиняемого в данный момент активно, и он имеет право на справедливое судебное разбирательство.
Напомним, в 2017 году в The New York Times была опубликована статья, в которой продюсер знаменитых голливудских картин «Властелин колец» и «Убить Билла» был обвинён в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами.
Из публикации следовало, что жертвами такого обращения со стороны Харви Вайнштейна становились, в частности, актрисы Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн. Позднее ряд актрис, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, также сообщили, что подверглись домогательствам с его стороны в начале своей карьеры.
После этого совет директоров Weinstein Co. принял решение об увольнении Харви Вайштейна с должности сопредседателя компании, затем он также покинул её совет директоров.
В 2020 году Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии.