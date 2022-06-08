Саратов, , 18:33 — REGNUM В Саратовской области прибыль организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) с января по март 2 022 года составила 12,5 млрд рублей. Информацию об этом представил Саратовстат.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод Alexxx Malev

Наибольшая прибыль отмечена в обрабатывающих производствах — 5,5 млрд рублей; сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 2,03 млрд рублей, а также добыче полезных ископаемых — 1,6 млрд рублей.

Доля организаций, получивших прибыль в январе–марте 2 022 года, в общей сложности составила 66,5% и превысила значение аналогичного периода 2 021 года (66,4%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, саратовские промышленники вышли с инициативой к правительству региона о создании оперативного штаба по оказанию мер поддержки для бизнеса. Также необходим единый официальный ресурс, где будет собрана информация о деятельности предприятий.

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