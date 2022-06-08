Челябинск, , 17:10 — REGNUM В Челябинске поймали гражданина, обманувшего четырёх женщин возрастом от 75 до 90 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Всего он похитил у них порядка 1,1 млн рублей. Потерпевшие лишились от 100 тыс. до 700 тыс. рублей. Перед этим им звонили неизвестные и требовали денег под предлогом, что их родственницы якобы стали виновницами ДТП.

Под подозрение попал ранее судимый гражданин 2002 года рождения. Полицейские устанавливают круг его возможных соучастников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.