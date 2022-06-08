Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Apple Studios собирается снять картину, посвящённую автогонкам «Формула-1». Об этом 7 июня сообщило издание Deadline.

Брэд Питт Instagram.com/bradpittoficial

В качестве режиссёра ленты выступит Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»), а главную роль исполнит Брэд Питт. Дата выхода и название фильма пока что неизвестны.

Ранее картина «Топ Ган: Мэверик», которую снял Джозеф Косински, поставила рекорд по сборам за второй уикенд в домашнем прокате, собрав $90 млн за вторую неделю показов на рынке США. По состоянию на сегодня сумма общемировых сборов фильма составила $569,6 млн.

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