Тамбов, 8 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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8 июня были госпитализированы четыре пациента с коронавирусом. Всего в области зарегистрирован 117 тыс. 121 случай заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 918 пациентов, в том числе 54 — за последние сутки.

За весь период скончался 2 421 человек. Подтвержден один новый летальный случай.