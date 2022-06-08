Тегеран, , 17:04 — REGNUM Количество погибших в результате крушения пассажирского поезда в иранской провинции Южный Хорасан увеличилось до 21 человека, сообщает 8 июня агентство Tasnim.

Карта Ирана Adaykz

Кроме того, в списках пострадавших числится 86 человек.

Ранее сообщалось о 17 погибших в этой катастрофе.

Напомним, 8 июня в Южном Хорасане сошёл с рельсов пассажирский поезд.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом Ирана Ибрагимом Раиси выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе.

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