Астрахань, 8 июня, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 7 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

8 июня выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 366 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 781 человек выписан после курса лечения, в том числе 14 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 9 человек. Подтвержден один новый летальный случай.