Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Генеральный прокурор США Меррик Гарланд намерен объявить о создании специальной группы, которая проведёт критический анализ инцидента с массовой стрельбой в младшей школе в Ювальде, штат Техас. Об этом 8 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства юстиции.

Меррик Гарланд (сс) United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit

Отмечается, что Гарланд также планирует лично встретиться с сотрудниками министерства и сторонними экспертами, которым будет поручено провести проверку.

Напомним, 24 мая 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. Позднее полиция США обнаружила 180-страничный манифест, автором которого, предположительно, является устроивший стрельбу подросток. Манифест излагает теорию заговора о «Великом замещении», разговоры о котором популярны среди националистов.

Помимо этого Соединённые Штаты были шокированы еще двумя расстрелами. Так, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало, Нью-Йорк, 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. 1 июня в Талсе, Оклахома, мужчина проник в больницу с винтовкой и пистолетом, убив четырех человек и ранив еще несколько, после чего покончил с собой.

На фоне этих инцидентов губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: Что такое «Великое замещение» и почему об этом говорил стрелок из Буффало?