Вашингтон, 8 июня 2022, 17:57 — REGNUM Генеральный прокурор США Меррик Гарланд намерен объявить о создании специальной группы, которая проведёт критический анализ инцидента с массовой стрельбой в младшей школе в Ювальде, штат Техас. Об этом 8 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства юстиции.

Меррик Гарланд
Меррик Гарланд
(сс) United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit

Отмечается, что Гарланд также планирует лично встретиться с сотрудниками министерства и сторонними экспертами, которым будет поручено провести проверку.

Напомним, 24 мая 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. Позднее полиция США обнаружила 180-страничный манифест, автором которого, предположительно, является устроивший стрельбу подросток. Манифест излагает теорию заговора о «Великом замещении», разговоры о котором популярны среди националистов.

Помимо этого Соединённые Штаты были шокированы еще двумя расстрелами. Так, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало, Нью-Йорк, 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. 1 июня в Талсе, Оклахома, мужчина проник в больницу с винтовкой и пистолетом, убив четырех человек и ранив еще несколько, после чего покончил с собой.

На фоне этих инцидентов губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие.

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