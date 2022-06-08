Курск, 8 июня, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Region.tver.ru Анализ на коронавирус

8 июня выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 8 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 578 случаев заражения коронавирусом.

Выписан после выздоровления 115 тыс. 520 пациентов, в том числе 9 — за последние сутки.

Всего скончались 2 483 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.