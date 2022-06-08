Джалал-Абад, Киргизия, 8 июня, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Глава Киргизии рассказал, что строительство новой ГЭС в Джала-Абадской области стало возможным благодаря руднику «Кумтор». Об этом 8 июня заявил Садыр Жапаров находясь в рабочей поездке на юге страны.

Пресс-служба президента Киргизии Садыр Жапаров

По словам президента, начатое строительство Камбаратинской ГЭС-1 «является проектом, который в перспективе будет работать на благо народа, государства и его будущих поколений».

Жапаров отметил, что возведение станции стало возможным благодаря переходу работы рудника «Кумтор» «на благо страны».

«На эти деньги начато строительство ГЭС «Камбар-Ата−1». Ранее не было такого большого дополнительного источника дохода, как Кумтор. Даст бог, эта ГЭС станет вторым Кумтором», — сказал президент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в в Джалал-Абадской области Киргизии запустили строительство Камбаратинской ГЭС — 1. В церемонии начала строительства участвует президент Садыр Жапаров.