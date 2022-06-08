Владимир, 8 июня, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 967 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 157 пациентов, в том числе 14 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 470 человек. Подтвержден один новый летальный случай.